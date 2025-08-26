Dačić: Napadnuta policija ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da se večeras desio još jedan napad na policiju koja je vršila svoj zadatak.

Dačić je, naime, rekao da je dekan Filozofskog fakuleta u Novom Sadu Milivoj Alanović pozvao dežurnu službu Policijske uprave Novi Sad i prijavio da je veći broj lica nasilno ušao u prostorije fakulteta sa zadnje strane, a da on sa grupom profesora na drugim vratima blokira dalje njiihov ulazak.

„Dekan je pozvao u pomoć pripadnike policijske uprave. Policajci Interventne policije su upućeni na mesto događaja, a okupljeni demonstranti, blokaderi pokušali su da spreče dolazak Interventne jedinice policije. Fizički su ih gurali, napadali, kako bi ih sprečili da dođu do ulaza u fakultet“, naveo je Dačić.

Ministar policije rekao je da je starešina Policijske ispostave Stari grad uspeo da uđe u zgradu i razgovarao sa dekanom.

„Policija je došla na poziv dekana, stala ispred ulaza fakulteta. Trenutno, policija se nalazi ispred ulaza u fakultet i onemogućavaju nasilan ulaz blokadera. Unutra je 15 profesora i zaposlenih. Obavestili smo tužilaštvo“, napomenuo je Dačić.

Kako je rekao, u toku je identifikacija onih koji su napadali policiju ispred zgrade fakulteta u Novom Sadu.

Dodao je i da se policija i dalje nalazi ispred fakulteta, kao i da će ostati dokle god dekan to bude tražio.

„Šta je policija kriva? Došla je na poziv dekana, što je naša dužnost.“

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Dnevnik (@dnevnik.rs)

Dačić je dodao da su među prisutnima bili i: Miša Bačulov, Miran Pogačar, Goran Ješić, Milomir Jačimović, Robert Silberholc, Milan Čanak (sin Nenada Čanka), koji je, kako kaže ministar, „uredno objavljivao na društvenim mrežama i pozivao blokadere da se u što većem broju suprotstave policiji“.

Ministar je potom pustio i snimak napada na policiju:

„Zahvaljujem onima koji su ovo snimali, ovde se vidi da nikakvog povoda za napad na policiju nije bilo.“

„U prostorijama fakulteta nisu zatečeni studenti drugih fakulteta, oni su ih napustili kada su videli policiju. Trenutno pripadnici Interventne jedinice policije i žandarmerije nalaze se ispred ulaza u fakultet i, kao što vidite, oni onemogućavaju nasilni ulazak blokadera. Unutar fakulteta nalazi se, kako je dekan rekao, petnaestak profesora i zaposlenih.“

„Obavestili smo tužilaštvo, koje je naložilo da dostavimo izveštaj. U toku je identifikacija svih onih koji su počinili krivična dela i prekršaje, koji su napadali policiju.“

„Još jednom pozivamo sve da se pridržavaju zakona. Policija radi svoj posao. Videli ste upravo na ovom primeru da se policiji onemogućava da dođe do mesta gde je pozvana od strane legalnih i legitimnih organa fakulteta, odnosno dekana. Ovo je, nažalost, slika i prilika svih tih stvari koje se dešavaju ovih dana – da se policija optužuje za navodnu brutalnost, a ovde vidite kako neko napada policiju. U svim tim snimcima videćete da ima ljudi koji udaraju policiju, guraju policiju i samim tim vrše i krivična dela i prekršaje. Pozivamo sve da poštuju zakon. Svako ko krši zakon, ko je počinio krivična dela ili prekršaje, biće identifikovan i sa strane policije procesuiran u smislu podnošenja prijave nadležnom tužilaštvu. Šta će tužilaštvo dalje da radi, to je u njihovoj nadležnosti.“

„Policija se nalazi ispred fakulteta na poziv dekana i ostaće tu dok dekan tako traži“, zaključio je Dačić.

(Pančevac)