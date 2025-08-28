Plandište: Besplatne mesečne karte za sve učenike

Opštinska uprava opštine Plandište je na osnovu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2025. godinu i Odluke o socijalnoj zaštiti raspisala Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište.

„Opština Plandište i ove godine svim učenicima sa teritorije Opštine Plandište omogućila je sticanje besplatnih mesečnih karata za prevoz srednjoškolaca koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole, kao i oni koji povremeno (vikendom) putuju do škole. Projekat kojim finansiramo mesečne karte za učenike sa naše teritorije nailazi na veliku podršku naših sugrađana, jer time pokazujemo da kroz programe socijalne zaštite vodimo računa o našoj deci i njihovim potrebama i značajno pomažemo roditeljima tokom procesa školovanja. Pravo učešća na ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište koji svakodnevno ili povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do škole. Lokalna samouprava će snositi troškove u mesečnih karata u punom iznosu i ovakavim vidom podsticaja želimo da pomognemo porodicama čija su deca na školovanju, naročito kada iz jedne porodice putuju dvoje ili više dece“, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

Od dokumentacije neophodno je dostaviti prijavni obrazac (Obrazac br. 1), potvrdu o prebivalištu i potvrdu iz škole sa upisanom relacijom putovanja.

Javni poziv je otvoren do 15. septembra 2025. godine.

Kompeltan tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete pogledati na zvaničnom sajtu Opštine Plandište.

(Pančevac)

