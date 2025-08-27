Vesti Društvo

Ministarstvo odbrane: Vojna parada „Snaga jedinstva“ ispred Palate Srbija 20. septembra

11:57

27.08.2025

Foto: Ministarstvo odbrane
Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom „Snaga jedinstva“, u subotu, 20. septembra, na prostoru ispred Palate „Srbija“ na Novom Beogradu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova.

Programom je predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

O detaljima organizacije vojne parade „Snaga jedinstva“, vremenu i načinu dolaska zainteresovanih građana na mesto događaja, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

(Ministarstvo odbrane)

