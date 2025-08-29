4.000 učesnika na festivalu rumunske muzike i folklora u Uzdinu

Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine Uzdin 2025. završen je u grandioznom maniru. Festivala je počeo 21. avgust, kada je i svečano otvoren uz prisustvo brojnih zvaničnika, učesnika, gostiju i sponzora. Organizatori svedoče da je za četiri festivalska dana kroz Uzdin prodefilovalo oko 4.000 učesnika i gostiju, kako iz Vojvodine, tako i iz Rumunije, prenosi RTV Pančevo

Organizaciju Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine je realizovao lokalni organizacioni odbor uz pomoć i podršku, pre svega, Opštine Kovačica, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, kao i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Kancelarije za Rumune u dijaspori, Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea” iz Pančeva, kao i Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.

Tokom četiri dana festivala publika je imala prilike da pogleda preko 90 nastupa, a ujedno su organizovani i dodatni sadržaji.

„Festival se vratio kući”, poručio je predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički, uz brojne zvaničnike koji su pohvalili organizatore i domaćine. Prva festivalska noć zvanično je otvorena veličanstvenim vatrometom.

Iako je program prvog dana festivala bio prekinut usled loših vremenskih prilika, deo programa za koji je publika te večeri ostala uskraćena nadoknađen je tokom naredna tri festivalska dana.

Drugog i trećeg dana festivala nastupali su vokalni i instrumentalni solisti u takmičarskom delu, a u revijalnom programu nastupali su trubači, izvodeći tradicionalnu rumunsku muziku.

Završnog dana, u nedelju, 24. avgusta, bilo je organizovano gala veče koje nije imalo takmičarski karakter. Nastupali su članovi Doma kulture „Doina” iz Uzdina, vokalni i instrumentalni solisti iz Uzdina i članovi orkestra Nacionalnog saveta Rumuna, kao i gosti iz Rumunije – dva ansambla iz Temišvara i jedan iz Karaš-Severina.

Poseban gost, mlada zvezda iz Rumunije Florin Bojta, izmamio je osmehe i ovacije publike tokom svog nastupa, izvodeći niz pesama sa tradicionalnim elementima.

Poslednjeg dana festivala dodelene su i nagrade u više kategorija a Velika nagrada Festivala otišla je u ruke domaćina, odnosno Domu kulture „Doina” iz Uzdina.

(Pančevac/RTV Pančevo)