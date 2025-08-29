Zelena dozvola za nastavak obilaznice oko Beograda i Pančeva

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje prve deonice autoputa E-70.

Radi se o obilaznici oko Beograda i Pančeva – sektor C i nova obilazna pruga Beli Potok-Vinča-Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

Nosilac projekta je javno preduzeće Putevi Srbije, koje je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnelo krajem prošle godine.

Dužina deonice iznosi 5.370,25 m, a na trasi su predviđena dva tunela – Bubanj potok i Leštane.

Početak trase obilaznice od petlje Bubanj potok tunelski se provodi kroz desnu padinsku stranu Zavojničke reke prema naselju Leštane. Tunel je projektovan sa dve nezavisne tunelske cevi, svaka za poseban smer vožnje. Dužina tunela iznosi 1.287,92 m.

Izlaz iz tunela Bubanj potok se nalazi u blizini naselja Leštane na levoj dolinskoj strani bezimenog potoka koji se sa desne strane uliva u reku Bolečicu. Trasa se od izlaza tunela preko potočne doline prevodi objektom i dalje usekom, odnosno zasekom do sledećeg objekta prirodne suve depresije – početka šireg jaružnog pravca. Odvade pa do ulice Ravan trasa se provodi usecanjem u teren. Preko ulice Ravan i potoka trasa se provodi mostom, a potom tunelom Leštane.

Tunel Leštane je projektovan sa dve nezavisne tunelske cevi, svaka za poseban smer vožnje. Dužina tunela iznosi 726,43 m. Izlaz iz tunela nalazi u dolini reke Bolečice.

Na delu autoputa od izlaza iz tunela Leštane do mosta preko Dunava, trasa se provodi uglavnom na nasipu desnom dolinskom stranom Bolečice.

Na oko 1.650 m posle tunela Leštane, sledi petlja Boleč, kojom se omogućava saobraćajna veza autoputa sa Smederevskim putem.

Deonica se završava na stacionaži km 5+370,25 neposredno ispred mosta br. M5-1 koji je deo sledeće faze projektovanja.

(Pančevac/EPančevo)