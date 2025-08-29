Predrag Ginculj: Posete porodicama kao simbol brige za zajednicu

Pokrajinski poslanik Predrag Ginculj nastavio je praksu obilaska porodica u opštini, kako bi se bolje upoznao sa svakodnevnim životom građana i pružio podršku onima kojima je najpotrebnija, piše Naše Opovo.

Tom prilikom posetio je porodicu Maksić–Ćirika i porodicu Mančić.

„Želim pre svega da se zahvalim porodici Maksić–Ćirika i porodici Mančić na srdačnom razgovoru. Dugo godina poznajem Snežu i njenu decu. Njen pokojni muž Goran bio je moj dobar prijatelj. Sneža je veliki borac, samohrana majka troje dece, a pre svega dobar čovek i divna majka. Nastavila je da se bori i radi za svoju decu i verujem da će joj Bog to nagraditi“, izjavio je Ginculj.

On je istakao da je Sneža simbol borbe za bolje sutra, jer uprkos životnim izazovima pruža ljubav i podršku svojoj deci.

Ginculj je posetio i gospođu Anu Mančić, majku, baku i ženu koja je, kako je rekao, ceo život posvetila porodici i zajednici. „Njena borba za porodicu i prijatelje, kao i posvećenje Sefkerinu, nešto je što ću zauvek pamtiti“, dodao je poslanik.

Ove posete, prema rečima Ginculja, imaju za cilj da se što više približi građanima, čuje njihove probleme i nastavi da se bori za bolje uslove života svih članova zajednice.

(Pančevac/Naše Opovo)