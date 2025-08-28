Grad Pančevo i Uspenski hram proslavili svoju slavu
Grad Pančevo proslavio slavu grada, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznatijem kao Velika Gospojina. Nakon Svete liturgije i pričešća u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice, uz veliki broj vernika i predstavnika Gradske uprave grada Pančeva, krenula je litija ulicama Pančeva do zgrade Gradske uprave, gde je upriličeno rezanje slavskog kolača.
Domaćin slave je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik, a ove godine, kum slave Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika je kumstvo predao Maji Vitman, gradskoj menadžerki.
„Danas je poseban dan, dan kada se Presveta Bogorodica uspela u naručje svoga sina i danas naše molitve moraju da budu još jače i snažnije, zbog aktuelne društveno-političke situacije . Uvek će se naći Petar koji će da nas odrekne, Juda koji će da nas izda i Pilat koji će da nas osudi, ali mi moramo da se molimo jedni za druge. Neka vam je svima srećan i Bogom blagosloven današnji dan“, rekao je tom prilikom Predrag Stojadinov i čestitao slavu, Veliku Gospojinu predstavnicima Hrama Uspenja Presvete Bogorodice i svim prisutnima.
Velika Gospojina se Odlukom Skupštine Grada Pančeva od 2019. godine proslavlja kao gradska slava.
.
Inače Slava Uspenskog hrama i grada Pančeva, Uspenje Presvete Bogorodice počelo je Svetom Liturgijom kojoj su prisustvovali gradski čelnici, kao i veliki broj građana. Posle Svete Liturgije i pričešća održana je litija ulicama grada u kojoj su učestvovali pripadnici pančevačke policije, deca iz KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP, članovi dečjeg hora PSCPD, sveštenstvo iz Uspenskog hrama, lokalni funkcioneri i građani Pančeva.
Posle litije u porti hrama održan je prigodan program povodom slave.
U Gradskoj upravi takođe je obeležena slava grada Pančeva. Posle rezanja slavkog kolača, prisutnima se obratio protojerej – stavrofor Radoslav Radmanović koji je rekao da je Uspenje Presvete Bogorodice jedan od najvećih i najznčajnijih hrišćanskih praznika. On je iskoristio priliku da svim građanima Pančeva čestitla slavu.
(Pančevac)