Grad Pančevo i Uspenski hram proslavili svoju slavu

Grad Pančevo proslavio slavu grada, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznatijem kao Velika Gospojina. Nakon Svete liturgije i pričešća u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice, uz veliki broj vernika i predstavnika Gradske uprave grada Pančeva, krenula je litija ulicama Pančeva do zgrade Gradske uprave, gde je upriličeno rezanje slavskog kolača.

Domaćin slave je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik, a ove godine, kum slave Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika je kumstvo predao Maji Vitman, gradskoj menadžerki.

„Danas je poseban dan, dan kada se Presveta Bogorodica uspela u naručje svoga sina i danas naše molitve moraju da budu još jače i snažnije, zbog aktuelne društveno-političke situacije . Uvek će se naći Petar koji će da nas odrekne, Juda koji će da nas izda i Pilat koji će da nas osudi, ali mi moramo da se molimo jedni za druge. Neka vam je svima srećan i Bogom blagosloven današnji dan“, rekao je tom prilikom Predrag Stojadinov i čestitao slavu, Veliku Gospojinu predstavnicima Hrama Uspenja Presvete Bogorodice i svim prisutnima.

Velika Gospojina se Odlukom Skupštine Grada Pančeva od 2019. godine proslavlja kao gradska slava.

Inače Slava Uspenskog hrama i grada Pančeva, Uspenje Presvete Bogorodice počelo je Svetom Liturgijom kojoj su prisustvovali gradski čelnici, kao i veliki broj građana. Posle Svete Liturgije i pričešća održana je litija ulicama grada u kojoj su učestvovali pripadnici pančevačke policije, deca iz KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP, članovi dečjeg hora PSCPD, sveštenstvo iz Uspenskog hrama, lokalni funkcioneri i građani Pančeva.

Posle litije u porti hrama održan je prigodan program povodom slave.

U Gradskoj upravi takođe je obeležena slava grada Pančeva. Posle rezanja slavkog kolača, prisutnima se obratio protojerej – stavrofor Radoslav Radmanović koji je rekao da je Uspenje Presvete Bogorodice jedan od najvećih i najznčajnijih hrišćanskih praznika. On je iskoristio priliku da svim građanima Pančeva čestitla slavu.

Praznik, Uspenje Presvete Bogorodice, pojedini sveti oci ga nazivaju i drugim Vaskrsom, ako znamo da je Vaskrs najveći praznik. A Uspenje Presvete Bogorodice, kaže drugi Vaskrs, upravo dajući snačaj Presvetoj Bogorodice njenom prazniku, jnjenom velikome i slavnomu uspenju, preseljenju iz ovoga sveta u večnost. Zaista, onda smo i mi srećni i ponosni, što ona jeste zaštitnica svih nas. Molimo joj se da zaista nas uzme u svoju zaštitu, da donese toliko potreba mir, blagostanje, i sve ono što je potrebno jednome narodu, da zaista živeo u sreći, blagostanju, i da živimo po volji Božijoj. Neka je srećno Bogom blagosloveno. Čestitamo kume, na komstvu, čestitamo gradonačelniku grada, koji je ovde predstavnik svih nas, kao gradonačelnih jednoga grada, i svakako je to slava u kojoj je on domćin, pored kuma današnje slave. Neka je srećno Bogom blagosloveno, kako svima vama koji ste se ovde okupili, tako i ćčitavome našem narodu, u ovom našem lepom gradu Pančevo. Neka je srećno Bogom blagosloveno, rekao je protojerej–stavrofor Radoslav Radmanović.

(Pančevac)