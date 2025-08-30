Nova solarna rasveta u centru Opova

Mesna zajednica Opovo, uz podršku lokalne samouprave, realizovala je projekat postavljanja solarne rasvete u parku u centru mesta. Ovim značajnim ulaganjima park je dobio savremen, ekološki i energetski efikasan sistem osvetljenja, koji doprinosi većoj bezbednosti svih posetilaca, posebno u večernjim satima, prenosi sajt Naše Opovo.

Solarna rasveta omogućava da se park koristi duže tokom noći, pruža prijatan ambijent za šetnju i druženje, a istovremeno promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije i brigu o životnoj sredini.

Ovaj projekat je primer kako zajedničkim delovanjem mesne zajednice i lokalne samouprave možemo unaprediti kvalitet života u našoj sredini i stvoriti lepše i sigurnije okruženje za sve generacije.

(Naše Opovo)