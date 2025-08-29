Hronika Vesti

Pretnje Dačiću: Stigla koverta sa tri metka naslovljena za ministra

12:13

29.08.2025

MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je juče, 28. avgusta 2025. godine, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Republike Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

Prilikom bezbednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju u koverti su pronađena tri metka.

Utvrđeno je da je navedena pošiljka predata 26. avgusta 2025. godine u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Policija je identifikovala i pronašla osobu koja je predala pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Republike Srbije.

(Pančevac)

