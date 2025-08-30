Gradonačelnica Vršca uručila prvacima rančeve i druge poklone

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, povodom početka nove školske godine i svečanog prijema nove generacije đaka prvaka, posetila je danas Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i „Olga Petrov Radišić“.

Gradonačelnica Mitrović je, zajedno sa članom Gradskog veća za obrazovanje, omladinu i sport Miroslavom Lepirom, prisustvovala dečjim priredbama, te podelila prvacima rančeve i prigodne poklone, koje Grad Vršac tradicionalno obezbeđuje svake godine.

Đaci prvaci u Vršcu dobiće od Grada na poklon komplet udžbenika za prvi razred i anatomske školske rančeve, dok će predškolci biti obradovani radnim listovima za pripremni predškolski program.

Kako je saopšteno, cilj je da se obraduju najmlađi i pomogne roditeljima da što lakše pripreme svoju decu za polazak u školu. Ove godine, u prvi razred kreće 423 mališana, koji će u svojim osnovnim školama, kako u gradu tako i u selima, 1. septembra od svojih učitelja dobiti rančeve i udžbenike. Za ovu namenu Grad Vršac izdvojio je 8 miliona dinara.

„Draga deco, polazak u školu je trenutak koji ćete zauvek pamtiti – od danas postajete đaci, otvarate vrata svetu znanja i stičete nova prijateljstva koja će vas pratiti kroz život. Vi ste naša radost, naša nada i budućnost. Neka svaki vaš školski dan bude ispunjen radošću, novim saznanjima i lepim druženjem. Želim vam da budete radoznali, vredni, istrajni, ali i nasmejani i dobri drugari. Dragi roditelji, znam da je ovo poseban i emotivan trenutak i za vas. Sa puno ponosa, ali i sa malo strepnje, svoju decu predajete u ruke njihovih učitelja, koji će ih, zajedno sa vama, voditi putem znanja, vaspitanja i ljudskih vrednosti. Dragi učitelji, danas prihvatate novu generaciju, punu radoznalih očiju i otvorenih srca.

(Pančevac/Vršaconline)

