Hronika Hronika

PU Pančevo: Krivična protiv Pančevca (27) zbog opojnih droga

19:24

29.08.2025

Podeli vest:

Foto: PU Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv dvadesetsedmogodišnjeg muškarca iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kriminalistička policija je pregledom osumnjičenog pronašla oko 145 grama marihuane i oko 30 grama hašiša.

(Pančevac)

PU Pančevo: Krivična prijava protiv muškarca zbog oružja

Tagovi

krivična opojne droge PU Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.