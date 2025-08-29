PU Pančevo: Krivična protiv Pančevca (27) zbog opojnih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv dvadesetsedmogodišnjeg muškarca iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kriminalistička policija je pregledom osumnjičenog pronašla oko 145 grama marihuane i oko 30 grama hašiša.

(Pančevac)

PU Pančevo: Krivična prijava protiv muškarca zbog oružja