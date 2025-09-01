Festival „Rukopisi 48“ od 4. do 6. septembra u Pančevu
Festival Rukopisi 48, posvećen savremenom stvaralaštvu mladih autora iz celog regiona, biće održan od 4. do 6. septembra u Domu omladine Pančevo.
Program festivala „Rukopisi 48“:
Četvrtak, 4. septembar
Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6, Pančevo
20.00 časova
PITAJ UREDNIKA
Na otvaranju festivala biće održan poseban program pod nazivom „Pitaj urednika“ u kojem će troje urednika, Srđan Gagić, Marija Dragnić i Tamara Ereš, pred publikom komentarisati unapred poslate radove, ne znajući ko su njihovi autori.
Kroz otvorenu i iskrenu analizu, ponudiće smernice koje mogu pomoći autorima da jasnije oblikuju i usmere svoju književnu viziju.
Iako će u fokusu biti konkretni rukopisi, verujemo da će urednički uvidi biti dragoceni i za sve prisutne, bez obzira na to da li su slali svoje tekstove.
Pozivamo sve mlade pesnike i pesnikinje uzrasta od 15 do 30 godina da nam na mail zbornikrukopisi@gmail.com pošalju svoje pesme do 30. avgusta i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju stručno mišljenje o svojim pesmama od iskusnih urednika i pesnika.
Program će voditi Anita Dakić i Uroš Đorović.
Petak, 5. septembar
Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6, Pančevo
20 časova
ŽURKA U PREDGRAĐU KOJA SE NE PROPUŠTA
Moderator: Stefan Stanojević
Promocija zbirki poezije „Sve kućne žurke sa kojih je trebalo ranije da odem“ (Prvenac, SKC Kragujevac, 2024) Anđele Piljagić i „Do pupka u predgrađu“ (PPM Enklava, 2024) Mirka Kekića.
Anđela i Mirko, oboje nekadašnji autori „Rukopisa“, objavili su prve knjige u ediciji Prvenac, Studentskog kulturnog centra Kragujevac i spadaju u najkvalitetnije pesnike mlađe generacije. Jedinstvenog glasa, osećaja za aktuelnosti i okolinu, originalnog i snažnog mladalačkog izraza.
21 čas
KONCERT: NATALEÉ
Nataleé je eklektični bend koji spaja tradicionalne instrumenate i moderni bit, predvođen vokalom i lirikom svoje liderke Natalije Rajković Nataleé.
Subota, 6. septembar
16 časova
Mesto: Plato Milana Mladenovića / Mali klub
Dom omladine Pančevo, Svetog Save 10, Pančevo
Književna radionica za autore i posetioce festivala
Moderira: Gorica Radmilović
Književna radionica u okviru festivala Rukopisi je najdragocenije vreme provedeno sa mladim autorima. To je prilika za međusobno upoznavanje i razmenu iskustava, kao i informacija u vezi sa objavljivanjem radova, ili načinom funkcionisanja književnih scena u regionu. Književna radionica je mesto susreta i razgovora o književnosti, i priprema je za glavni program – čitanje radova.
19 časova
Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6. Pančevo
Promocija Rukopisa 48 – glavni program
Moderatori: Jasmina Topić, Stefan Stanojević
Za nas je radost i pravi praznik prilika da se svake godine, na glavnom programu festivala, predstave autori uvršteni u aktuelne Rukopise. Slušamo poeziju i kratku prozu iz Srbije, ali i naših gostiju iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Makedonije. U mnoštvu i melodičnosti jezika, uživamo u kreativnim ostvarenjima odštampanim među korice Rukopisa 48, a potom nastavljamo druženje uz posluženje i dobru muziku.
(Pančevac)