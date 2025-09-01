Festival „Rukopisi 48“ od 4. do 6. septembra u Pančevu

Festival Rukopisi 48, posvećen savremenom stvaralaštvu mladih autora iz celog regiona, biće održan od 4. do 6. septembra u Domu omladine Pančevo.

Program festivala „Rukopisi 48“:

Četvrtak, 4. septembar

Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6, Pančevo

20.00 časova

PITAJ UREDNIKA

Na otvaranju festivala biće održan poseban program pod nazivom „Pitaj urednika“ u kojem će troje urednika, Srđan Gagić, Marija Dragnić i Tamara Ereš, pred publikom komentarisati unapred poslate radove, ne znajući ko su njihovi autori.

Kroz otvorenu i iskrenu analizu, ponudiće smernice koje mogu pomoći autorima da jasnije oblikuju i usmere svoju književnu viziju.

Iako će u fokusu biti konkretni rukopisi, verujemo da će urednički uvidi biti dragoceni i za sve prisutne, bez obzira na to da li su slali svoje tekstove.

Pozivamo sve mlade pesnike i pesnikinje uzrasta od 15 do 30 godina da nam na mail zbornikrukopisi@gmail.com pošalju svoje pesme do 30. avgusta i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju stručno mišljenje o svojim pesmama od iskusnih urednika i pesnika.

Program će voditi Anita Dakić i Uroš Đorović.

Petak, 5. septembar

Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6, Pančevo

20 časova

ŽURKA U PREDGRAĐU KOJA SE NE PROPUŠTA

Moderator: Stefan Stanojević

Promocija zbirki poezije „Sve kućne žurke sa kojih je trebalo ranije da odem“ (Prvenac, SKC Kragujevac, 2024) Anđele Piljagić i „Do pupka u predgrađu“ (PPM Enklava, 2024) Mirka Kekića.

Anđela i Mirko, oboje nekadašnji autori „Rukopisa“, objavili su prve knjige u ediciji Prvenac, Studentskog kulturnog centra Kragujevac i spadaju u najkvalitetnije pesnike mlađe generacije. Jedinstvenog glasa, osećaja za aktuelnosti i okolinu, originalnog i snažnog mladalačkog izraza.

21 čas

KONCERT: NATALEÉ

Nataleé je eklektični bend koji spaja tradicionalne instrumenate i moderni bit, predvođen vokalom i lirikom svoje liderke Natalije Rajković Nataleé.

Subota, 6. septembar

16 časova

Mesto: Plato Milana Mladenovića / Mali klub

Dom omladine Pančevo, Svetog Save 10, Pančevo

Književna radionica za autore i posetioce festivala

Moderira: Gorica Radmilović

Književna radionica u okviru festivala Rukopisi je najdragocenije vreme provedeno sa mladim autorima. To je prilika za međusobno upoznavanje i razmenu iskustava, kao i informacija u vezi sa objavljivanjem radova, ili načinom funkcionisanja književnih scena u regionu. Književna radionica je mesto susreta i razgovora o književnosti, i priprema je za glavni program – čitanje radova.

19 časova

Mesto: Dvorana Apolo, Maksima Gorkog 6. Pančevo

Promocija Rukopisa 48 – glavni program

Moderatori: Jasmina Topić, Stefan Stanojević

Za nas je radost i pravi praznik prilika da se svake godine, na glavnom programu festivala, predstave autori uvršteni u aktuelne Rukopise. Slušamo poeziju i kratku prozu iz Srbije, ali i naših gostiju iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Makedonije. U mnoštvu i melodičnosti jezika, uživamo u kreativnim ostvarenjima odštampanim među korice Rukopisa 48, a potom nastavljamo druženje uz posluženje i dobru muziku.

