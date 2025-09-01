Pančevo Južni Banat

Ne izbacujte mrtve ribe iz čuvarki u Tamiš

Ribolovački savez Vojvodine upozorava da ovakav postupak sa ulovom nije podložan zakonskim sankcijama, ali je svejedno za osudu javnosti kao neetički i neadekvatan.

10:00

01.09.2025

Podeli vest:

Foto: Ribolovački savez Vojvodine

Na Tamišu kod Opova su ribolovci upecali tri šarana dozvoljenim načinom, čuvali ih u čuvarkama i posle nekoliko dana, mrtve iz čuvarki izbacili.

Sumnjajući na neki vid krivolova naš ribočuvar je dobio prijavu da plutaju krupne, mrtve ribe.

Fotografisao je jednog . Daljom proverom utvrdio je ko je ribu iz čuvarke izbacio.

Ovakav postupak sa ulovom nije podložan zakonskim sankcijama, ali je svejedno za osudu javnosti kao neetički i neadekvatan. Dok je pre nekoliko godina uspeh bio upecati krupnog šarana u ovim letnjim mesecima, sada se pojedinci ponašaju kao da ih ima i previše.

Dozvola za ribolov pokriva i čini legalnim čak i takve postupke. Plutanje mrtvih jedinki šarana od prošle godine nam je doneo probleme jer su isto tako ribolovci oslobodili mrtvu ribu posle završenog pecanja pa smo imali u nekim tabloidnim glasilima naslove poput ‘Krvavi Tamiš’ i slične koji ukazuju na neki nepostojeći pomor ribe.
(Pančevac/RSV)

Bela Crkva: Priređen je svečani prijem za đake prvake

Tagovi

ribočuvar šaran Tamiš

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.