Pančevci najbolji istraživači u istoriji

Iz Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin”, po preliminarnim rezultatima, 29 učenika osvajači su nagrada na državnom takmičenju u naučnim istraživanjima održanom u Pančevu

Pančevo se pokazalo kao dobar domaćin za 421 srednjoškolca iz deset regionalnih centara za talente iz cele Srbije koji su u subotu ukrstili znanja iz 13 naučnih disciplina u Zmaj Jovinoj školi. Reč je o Državnom takmičenju talentovanih učenika srednjih škola po naučnim disciplinama i nastavnim predmetima 2026. godine.

Ali su organizatori iz Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin” takođe zadovoljni jer su se pokazali i kao odličan mentor svojim polaznicima jer će u svoju hroniku upisati novih 29 prvih, drugih i trećih mesta na ovom takmičenju. Rezultati su ipak za sada preliminarni.

– Krajem sedmice ćemo moći da objavimo konačnu ranu listu jer u međuvremenu teče rok za eventualne žalbe. Nije nam prvi put da organizujemo ovakva takmičenja a u prošlosti smo bili domaćini i osnovcima i srednjoškolcima. Govorimo da je u pitanju 68. Državno takmičenje talentovanih učenika srednjih škola po naučnim disciplinama i nastavnim predmetima 2026. jer ono baštini nekadašnje takmičenje „Nauku mladima” još iz perioda stare Jugoslavije. Polovina od ukupno 100 bodova se može osvojiti na testu a ostatak ide na naučni rad. Učenici se prijavljuju da će ih pisati još krajem godine i onda se i prijavljuju za učesnike – objasnio je Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin”, čiji bi učenik iz fizike takođe trebalo da osvoji drugo mesto.

Pančevci su najveći uspeh postigli iz istorije zahvaljujući profesoru Nikoli Konevskom jer čak šest njegovih učenika je zaslužilo neko od prva tri mesta. Aleksandar Jevtović i Dunja Kostić iz Gimnazije „Uroš Predić” imaju po preliminarnim rezultatima maksimum o d 100 bodova, kao i Nikola Grbin, đak Matematičke gimnazije u Beogradu, čija je mentorka bila Marija Mihajlov koja predaje u ETŠ „Nikola Tesla” u Pančevu.

Od 29 nagrađenih 22 su učenici iz pančevačkih škola, 20 iz Gimnazije i dvoje iz ETŠ „Nikola Tesla”, a sedam nagrada ide u ruke učenica koji pohađaju škole u Beogradu i Vršcu, a vanredan znanja stiču u Regionalnom centru u Pančevu.

U komisijama članovi su bili i srednjoškolski i univerzitetski profesori a o dignitetu takmičenja govori i to što je zvanično priznato od strane Ministarstva prosvete. Posebno je po tome što ističe primenu naučenih znanja, kreativnost u odabiru i obradi tema i podstiče zainteresovanost za istraživanje i donosi veštine i u pisanju naučnih radova.

(Nevena Simendić / Pančevac)

