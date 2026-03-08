KULTURNI CENTAR: Program od od 9. do 15. marta

Na bioskopskom repertoaru Kulturnog centra Pančeva u Dvorani od 9. do 11. marta u 18 sati na programu je animirana sinhronizovana komedija „Tom i Džeri – Čarobni kompas“.

Istorijska drama „Obraz“ u režiji Nikole Vukčevića na bioskopskom repertoaru je od 9. do 11. marta u 20 sati. Uloge tumače Alban Ukaj, Aleksandar Radulović, Ana Vučković, Branimir Popović, Edon Rizvanolli, Elez Adžović, Hana Pavlović, Igor Benčina, Merisa Adžović, Nikola Ristanovski, Selman Jusufi, Xhejlane Terbunja, Vuk Bulajić, Zef Bato Dedivanović.

Radnja filma smeštena je u period Drugog svetskog rata, u malom, zabačenom selu na tromeđi Srbije, Crne Gore i Albanije. Tokom 36 sati, progonjeno pravoslavno dete, koje je izgubilo roditelje u napadu fašističke paravojne jedinice, pronalazi utočište u kući potpunog stranca, čoveka s kojim ga ne vezuje ni jezik, ni vera, ni krv – Albanca Nura Doke. Nur se suočava s teškom moralnom dilemom, da li da preda dete progoniteljima i time izda viševekovni kodeks svoje kuće, ili da rizikuje živote članova svoje porodice kako bi zaštitio nepoznato dete i sačuvao obraz.

U Dvorani, 14. i 16. marta u 18 sati na bioskopskom repertoaru je animirana fantazija „Arko“.

Film „Otapanje vladara“ , reditelja Ivana Salatića na programu Kulturnog centra je 14. i 16. marta u 20 sati u Dvorani. Nakon projekcije 14. marta zakazan je i razgovor s ekipom filma. Uloge u filmu tumače Marko Pogačar, Luka Petrone, Jakov Zovko, Vanja Matić, Vladimir Milošević.

U Crnoj Gori, u 19. veku, slobodne planinske teritorije okružene su turskim snagama, izolovane od Zapada i prožete konzervativizmom, patrijarhatom i sujeverjem. Morlak, pesnik i vladika (inspirisan ličnošću Petra II Petrovića Njegoša), predvodi svoje pleme u pružanju otpora osvajačima. Teško bolestan, upućen je u južnu Italiju u potrazi za lekom. Put ga dovodi u kuću u Napulju, gradu koji je sušta suprotnost izolovanim brdima njegove domovine. Dok Morlak razmišlja o sopstvenom postojanju, njegov odani sluga Đuko bori se s dubokom nostalgijom i strahom da bi njegov gospodar mogao umreti u tuđini.

U Galeriji savremene umetnosti, 9. marta u 19 sati biće otvorena izložba „Aleksandar Zograf – 40 godina objavljivanja stripova“.

U okviru pozorišnog programa Kulturnog centra Pančeva u Dvorani, 15. marta u 19:30, na programu je predstava „Una“ Zvezdara teatra. Režiju potpisuje Dejan Projkovski a u predstavi igraju Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorović, Marko Gvero.

U okviru muzičkog programa Kulturnog centra na Sceni, 12. marta u 19 sati na repertoaru je koncert „Veče ruskih romansi“. Ulaz je slobodan, a nastupaju Ljudmila Gros Popović – sopran i Svetlana Tirmenštajn – klavir.

U Dvorani, 13. marta u 20 sati na programu je koncert Amire Medunjanin.

U okviru programa za decu i Pozorišnog matinea „Priprema, pozorište, sad!“, u subotu, 14. marta u 12 sati na repertoaru je predstava „Tri praseta“ Narodnog pozorišta Sterija Vršac.

Na Maloj sceni, 11. marta, u 16.30 možete pogledati predstavu „Ubistvo u Orijent ekspresu” u režiji Nataše Balog. Uloge tumače stariji polaznici škole glume Nataše Balog, a ulaz je Slobodan.

U Foajeu Kulturnog centra, u okviru programa Književni kafe, 10. marta u 19 sati biće predstavljen roman „Karota” Darka Tuševljakovića. S autorom razgovara Jasmina Topić.

(Pančevac)