Rekordne 94 ekipe na 26. Gulašijadi u Debeljači

Pored domaćih kulinara, događaj su svojim prisustvom uveličali i gosti iz Mađarske i Nemačke, čime je ovaj prepoznatljivi gastro brend opštine Kovačica dobio snažan međunarodni karakter.

Debeljača je još jednom potvrdila status nezaobilazne tačke na mapi gastroturizma. Svečano je otvorena 26. po redu Međunarodna gulašijada, manifestacija koja je ove godine okupila rekordan broj od čak 94 takmičarske ekipe. Pored domaćih kulinara, događaj su svojim prisustvom uveličali i gosti iz Mađarske i Nemačke, čime je ovaj prepoznatljivi gastro brend opštine Kovačica dobio snažan međunarodni karakter.

Organizaciju potpisuje Mesna zajednica Debeljača, uz svesrdnu podršku Opštine Kovačica.

Predsednik Opštine Kovačica, Petar Višnjički, izrazio je veliko zadovoljstvo masovnošću ovogodišnjeg okupljanja. On je istakao da ovoliki broj prijava svedoči o tome da je Debeljača izgradila prepoznatljiv brend, ali i dokazala da su njeni meštani izuzetni i gostoljubivi domaćini. Višnjički je, u pratnji svog pomoćnika Steliana Balana, obišao takmičare i poželeo im uspeh u pripremanju tradicionalnih specijaliteta.

U ime domaćina, prisutne je toplo pozdravila Emeše Lalić Urban, državna sekretarka, a događaju je prisustvovala i Julijana Berkan, predsednica Saveta Mesne zajednice Debeljača.

Pored mirisa vrhunskog gulaša, dobru atmosferu i druženje upotpunio je i bogat prateći program. Posebnu radost i oduševljenje posetilaca izazvao je Karneval učenika Osnovne škole „Moša Pijade“. Mališani i njihovi roditelji pokazali su izuzetnu kreativnost u izradi kostima, čime su na najlepši način spojili tradiciju, mladost i zabavu u Debeljači.

(Pančevac)