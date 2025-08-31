Pasuljijada u Sefkerinu: Evo ko su pobednici

Na parkovskom platou ispred Doma kulture, održana je 16. pasuljijada u Sefkerinu. Sada već tradicionalno, pasuljijada se održava uvek poslednje dekade avgusta. Od 32 ekipe, 20 bilo je sa domaćeg terena, a preostalih 12 je gostujućih, prenosi sajt Naše Opovo.

Predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov obišla je ekipe i uživala u provedenom vremenu sa svojim sugrađanima i gostima. Takmičarima je poželela puno uspeha .

Takmičari i posetioci su imali prelep dan za druženje, razmenu pozitivne energije i iskustva, ali i užitak najbolje pripremljenog pasulja.

Stručni žiri je pak imao težak zadatak oko donošenja odluke o najbolje pripremljenom pasulju. Njihova odluka je posle napornog rada doneta, a prvo mesto je ovog puta pripalo ekipi „Omladinci“ koji nisu krili sreću prilikom proglašenja.

Drugo mesto je osvojila ekipa „Pišta preliv“, a treće mesto je osvojila ekipa pod nazivom „Dva drugara“. Predsednica opštine Opovo je nagrađenima uručila pehare i podelila sa njima sreću oko pobede, čestitajući im na zasluženim nagradama i osvojenim mestima.

Domaćini i organizatori, Udruženje građana „Tata i sinovi“ izneli su zadovoljstvo povodom održane 16-e po redu „Pasuljijade na plin“ u Sefkerinu i tom prilikom istakli značaj podrške i pomoći lokalne samouprave u održavanju i ovog događaja i ovom prilikom se posebno zahvalili predsednici opštine Opovo. Njihovo zadovoljstvo nije izostalo tokom celog dana, jer je druželjubiva i prijatna atmnosfera pratila sve prisutne. Događaj je okupio veliki broj ljubitelja pravog gastronomskog specijaliteta, dobre atmnosfere i još boljeg druženja.

(Pančevac/Naše Opovo)

Gradonačelnica Vršca uručila prvacima rančeve i druge poklone