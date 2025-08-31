Ovo je kalendar za novu školsku godinu

DR DAFINA RISTIĆ: Uz terapiju normalan život sa hipotireozom



Samo dan pred početak nove školske godine, Ministarstvo prosvete objavilo je kalendar nastave, prema kom možemo videti kada su očekivani raspusti, ali i kada je poslednji dan škole. Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji, prema školskom kalendaru Ministarstva prosvete, počinje u ponedeljak, 1. septembra 2025. godine.
Prvo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji traje do 30. decembra, dok drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine.
Kraj školske godine
– Učenici osnovnih škola završavaju drugo polugodište 12. juna 2026.
– Srednjoškolci školsku godinu završavaju 19. juna 2026.
– Mali maturanti završavaju nastavu ranije, 29. maja 2026.
– Maturanti gimnazija izlaze iz klupa 22. maja, dok će maturanti srednjih stručnih škola završiti nastavu 29. maja 2026. godine.
Raspusti
– Jesenji raspust: 10. i 11. novembar 2025.
– Sretenjski raspust: od 16. do 20. februara 2026.
– Prolećni raspust: od 10. do 14. aprila 2026. godine.
Vojvodina po posebnom kalendaru
Đaci u Vojvodini imaju nešto drugačiji školski kalendar. Kod njih prvo polugodište traje do 23. decembra, dok drugo počinje nešto ranije nego u centralnoj Srbiji – 12. januara 2026. godine.
