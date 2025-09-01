Logarska dolina u Deliblatu: Naši slovenački specijaliteti

Udruženje Slovenaca „Logarska dolina“, podružnica u Kovinu po osmi put je organizovala svoju tradicionalnu kulturnu manifestaciju Gastronomski događaj “Naši slovenački specijaliteti”. Program je bio priređen za vikend na poznatom jezeru “Kraljevac” u Deliblatu kraj Kovina, koje se nalazi u sklopu istoimenog parka prirode.

Slovenački specijaliteti ove godine, na predlog članova udruženja, spremani po recepturama slovenačke regije Bela krajina.

Pre zajedničkog ručka domaćini su gostima organizovali obilazak Deliblata, njegovih kulturnih znamenitosti, a posebno je bila interesantna poseta rumunskoj i srpskoj pravoslavnoj crkvi, arhitektonskim biserima ovog kraja.

Domaćini gostima su prilikom obilaska znamenitosti bili Aleksandar Sarmeš upravnik Parka prirode Kraljevac i Maša Vuletić profesor srpskog jezika iz kovinske Gimnazije.

Slovenački meni spremali su učenici kuvarskog smera Srednje stručne škole “Vasa Pelagić” iz Kovina uz asistenciju članova Udruženja “Logarska dolina”, domaćina i gostiju iz nekoliko gradova iz Srbije gde deluju slovenačka društva. Goste su tokom zajedničkog ručka usluživali učenici i profesori konobarskog smera takođe iz Srednje škole “Vasa Pelagić” kao i učenici konobarskog smera Srednje ekonomske škole “Paja Marganović” iz Pančeva.

Ove godine meni se sastojao od pileće supe sa supenim kuglicama, goveđi gulaš od tri vrste mesa na belokrajinski način, mešana kupus salata sa mariniranim crvenim pasuljem začinjena suncokretovim uljem dobijenim ručnim ceđenjem na belokrajinski način, dok su za dezert bile poslužene čuvene slovenačke štrudle-potice sa orahom i makom.

Manifestaciji je prisustvovala delegacija Ambasade Republike Slovenije u Beogradu na čelu sa Valterom Ileničem vojnim izaslanikom, zatim članovi Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, predstavnici Opštine Kovin, te ostale ličnosti javnog i kulturnog života Kovina. Među gostima je bila i dr Milena Spremo, koja vodi tečaj slovenačkog jezika sa elementima kulture u Pančevu i Kovinu.

U ime predstavnika Ambasade Republike Slovenije u Beogradu prisutne je pozdravio Valter Ilenič koji se zahvalio u ime zaposlenih u Ambasadi Slovenije ističuči da je veliko zadovoljstvo videti da se ljudi okupljaju i ovim povodom gde se Slovenija predstavlja i na ovako lep i zanimljiv način. Ispred Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji gostima se obratio Saša Verbić koji je rekao da mu je zadovoljstvo što opet može da prisustvuje ovakvoj manifestaciji koja je nesumnjivo od velikog značaja za slovenačku manjinu koja živi na ovim prostorima i da se slovenačka kultura i tradicija populariše ne samo putem kinematografije, kulturnih programa već i putem gastronomije.

Predsednik Udruženja Slovenaca „Logarska dolina“ i predsednik organizacionog odbora manifestacije Josip Veber rekao je da je veoma zadovoljan što se i ove godine pozivu organizatora odazvao veliki broj gostiju i da će taj broj sledeće godine biti i veći jer će biti pozvani predstavnici i ostalih škola iz južnog Banata koje imaju ugostiteljske smerove. Prisutnima se na kraju obratio upravnik Parka prirode „Kraljevac“ Aleksandar Sarmeš koji je ispričao zanimljivu priču o samom parku prirode, retkim biljnim i životinjskim vrstama, kao i načinu na koji se zaštićuje ovo izuzetno zanimljivo mesto koje se nalazi na obroncima nadaleko poznatog prirodnog rezervata Deliblatske peščare.

Organizaciju ovogodišnje manifestacije pomogli su: Kancelarija Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, Opština Kovin, Turistička organizacija Pančeva, Srednja stručna škola “Vasa Pelagić” Kovin, Srednja ekonomska škola “Paja Marganović” i Park prirode „Kraljevac“-Udruženje sportskih ribolovaca iz Deliblata koje je ovom prilikom za goste organizovalo vožnju čamcima po jezeru u pratnji stručnog vodiča.

Na kraju programa domaćini i organizatori manifestacije su se dogovorili da se sledeći Gastronomski događaj ponovo organizuje na istom mestu i u istom terminu to jest poslednjeg vikenda u avgustu mesecu, kada će biti predstavljeni specijaliteti iz slovenačke regije Primorska.

