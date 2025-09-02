Saobraćajna policija u blizini svih škola u Pančevu

Hteo bih prvo u ime MUP-a i u svoje lično ime da poželim srećan polazak u školu, odnosno u novu školsku godinu. Pripadnici saobraćanja policije i policije opšte nadležnosti na teritoriji Južnog Banata prisutni su gotovo u svim školama zbog bezbednosti učenika, ali i onih najmlađih koji kreću u prvi razred, rekao je Nikola Pruginić, oficir Odeljenje saobraćajne policije PU Pančevo .

-Ovom prilikom apelovo bih na sve vozače da prilagode brzinu kretanja, pogotovo u zonama škola, da poštuju pravila u pogledu stupanja pešaka na kolovoz. Zbog same loših uočitljivosti pešaka, odnosno dece, potrebno je da u narednim danima, ali i u budućem periodu, vozači povedu više računa kada se kreću u blizini škola. Moram da napomenem da se Ministarstvo unutrašnjih poslova sa završetkom stare školske godine pripremalo upravo za početak ove nove školske godine, rekao je Nikola Pruginić, oficir Odeljenje saobraćajne policije PU Pančevo.

Kako bi sprečili bilo kakve neželjene događaje u saobraćaju u zonama škola, pripadnici policije u Pančevu održali su sastanka sa direktorima svih osnovnih škola. kaže Pruganić.

– Mi smo već prošli vikend, odnosno petak, sproveli regionalnu pojačanu kontrolu saobraćaja. Na nivou cele Republike Srbije je sprovedena takođe pojačana kontrola saobraćaja na svim prilaznim putima, jer se očekuje normalno povećan intenzitet saobraćaja. I mi ćemo gledati da sankcionišemo one nesavesne vozače, posebno u pogledu nepoštovanja brzine kretanja vozila, upravljanja vozinom pod dejstom alkohola, nepoštovanja odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja koji se odnose na propuštanje pešaka, ali i na nepravilan prevoz deca. Ovom prilikom napomenuo bih na pešake da se isto pridržavaju pravila saobraćaja, odnosno Zakona o bezbednosti saobraćaja, posebno u pogledu stupanja pešaka na kolovu, kao i da ne koriste mobilne telefone i sl, kaže Pruganić.

Deca su jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Prema rečima Nikole Pruginića, oni ipak manje stradaju kao pešaci.

– Mogu da kažem da su deca ugrožena najviše kao putnici kada su u pitanju saobraćajne nezbode. Mali je procenut ugrožene dece kao pešaka

Prisustvo saobraćne policije utiče na vozače da se ponašaju odgovrno i znatno smanje brzinu kretanja kako bi brzo reagovali ukoliko uoče pešake. U saobraćajnoj policiji ističu da će strogo kažnjavati sve one koji budu prekoračili dozvoljnu brzinu kretanju u zonama škola, ali apeluju na vozače da budu oprezni i u ulicama gde se nalaze vrtići.