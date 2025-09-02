Pančevo Politika i društvo

Saobraćajna policija u blizini svih škola u Pančevu

Pripadnici saobraćanja policije i policije opšte nadležnosti na teritoriji Južnog Banata prisutni su gotovo u svim školama zbog bezbednosti  učenika, ali i onih najmlađih koji kreću u prvi razred, rekao je Nikola Pruginić

11:09

02.09.2025

Podeli vest:

Printscreen/Youtube

Pripadnici saobraćajne policije i policije opšte nadležnosti sa početkom nove školske godine dežuruaju kod svih osnovih škola na teritoriji grada Pančeva, kako bi skrenuli pažnju vozačima na organičenje brzine u ovim delovima grada, ali i pomogli najmlađim učesnicima u saobraćaju, prenosi RTV Pančevo.

Povećan je intezitet  saobraćaju u Pančevu svakog   prvog septembra, naročito u delovima gde se nalaze osnovne škole. Iz tog razloga, ali i kako bi skrenuli pažnju vozačima na ograničenje  brzine kretanju,  u ovim zonama   dežuraju  pripadnici saobraćajne policije.

Hteo bih prvo u ime MUP-a i u  svoje lično ime da poželim  srećan polazak u školu, odnosno u novu školsku godinu. Pripadnici saobraćanja policije i policije opšte nadležnosti na teritoriji Južnog Banata prisutni su gotovo u svim školama zbog bezbednosti  učenika, ali i onih najmlađih koji kreću u prvi razred, rekao je Nikola Pruginić, oficir  Odeljenje saobraćajne policije PU Pančevo .

-Ovom prilikom apelovo bih na sve vozače da prilagode brzinu kretanja, pogotovo u zonama škola, da poštuju pravila u pogledu stupanja pešaka na kolovoz. Zbog same loših uočitljivosti pešaka, odnosno dece, potrebno je da u narednim danima, ali i u budućem periodu, vozači povedu više računa kada se kreću u blizini škola. Moram da napomenem da se Ministarstvo unutrašnjih  poslova sa završetkom stare školske godine pripremalo upravo za početak ove nove školske godine, rekao je Nikola Pruginić, oficir  Odeljenje saobraćajne policije PU Pančevo.

Kako bi sprečili bilo kakve  neželjene  događaje u saobraćaju   u zonama škola, pripadnici policije u Pančevu održali su sastanka sa direktorima svih  osnovnih škola. kaže Pruganić.

– Mi smo već prošli vikend, odnosno petak, sproveli regionalnu pojačanu kontrolu saobraćaja. Na nivou cele Republike Srbije je sprovedena takođe pojačana kontrola saobraćaja na svim prilaznim putima, jer se očekuje normalno povećan intenzitet saobraćaja. I mi ćemo gledati da sankcionišemo one nesavesne vozače, posebno u pogledu nepoštovanja brzine kretanja vozila, upravljanja vozinom pod dejstom alkohola, nepoštovanja odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja koji se odnose na propuštanje pešaka, ali i na nepravilan prevoz deca. Ovom prilikom napomenuo bih na pešake da se isto pridržavaju pravila saobraćaja, odnosno Zakona o bezbednosti saobraćaja, posebno u pogledu stupanja pešaka na kolovu, kao i  da ne koriste mobilne telefone i sl,  kaže Pruganić.

Deca su jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Prema rečima Nikole Pruginića, oni ipak  manje stradaju kao pešaci.

– Mogu da kažem da su deca ugrožena najviše kao putnici kada su u pitanju saobraćajne nezbode. Mali je procenut ugrožene dece kao pešaka

Prisustvo saobraćne policije  utiče na vozače da se ponašaju odgovrno i znatno smanje  brzinu kretanja kako bi  brzo reagovali  ukoliko uoče   pešake. U saobraćajnoj  policiji ističu  da će strogo kažnjavati sve one koji budu prekoračili dozvoljnu brzinu kretanju u   zonama škola, ali apeluju na vozače da budu oprezni i u ulicama gde se nalaze vrtići.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Tagovi

Južni Banat Nikola Pruganić saobraćajna policija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.