Zatvaraju se ove ulice u vreme Dana Vajferta

Turistička organizacija Pančevo saopštila je da će zbog manifestacije „Dani Vajferta”, koja će biti održana od 5. do 7. septembra, pojedine ulice biti zatvorene za saobraćaj, a doći će i do izmena trasa autobuskih linija preduzeća „Pantransport”.

Kako se navodi u saopštenju TOP-a, zatvaranje ulica će se vršiti u dve faze.

Prva faza će trajati od 4. septembra u 9 sati do 8. septembra u 15 sati i tada će za saobraćaj biti zatvorene sledeće ulice:

Kej Radoja Dakića od Kasapinovićeve ulice do Trga Đorđa Vajferta,

Ulica Nikole Tesle, sa Trgom Đorđa Vajferta, Ulica Mučenička od Trga Đorđa Vajferta do Ulice Đure Jakšića. Ulica Nikole Đurkovića.

Druga faza će trajati od 5. do 8. septembra, svakoga dana od 16 sati do 3 sata sledećeg dana, a zatvaraju se sledeće ulice:

Ulica vojvode Petra Bojovića od Trga slobode do Ulice dr Svetislava Kasapinovića, Ulica generala Petra Aračića od Ulice vojvode Radomira Putnika (Trg slobode) do ulice Štrosmajerove (Miloša Crnjanskog), Ulica Dimitrija Tucovića do Ulice braće Jovanovića, Trg slobode, od Ulice Žarka Zrenjanina do Ulice generala Petra Aračića, Ulica vojvode Živojina Mišića od Ulice vojvode Radomira Putnika do Trga kralja Petra I.

„Pantransport” za sada nije saopštio kako će saobraćati autobusi na linijama koje inače prolaze pomenutim ulicama, ali očekuje se da to bude predočeno javnosti u narednim danima.

(Pančevac)