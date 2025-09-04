Vršac: Festival kamerne muzike od 5. do 7. septembra

Udruženje Muzika u vinogradima deveti put poziva publiku na Međunarodni festival kamerne muzike u Vršcu. Festival okuplja mlade talente i iskusne umetnike, u skladnom susretu muzike i vinograda vršačkog kraja.

Na ovom jedinstvenom muzičkom događaju nastupiće Aratos trio, Duo Popović, Anja Radović, Miljana Vukić i Boško Stojadinović. Festival je realizovan uz podršku Grada Vršca, SOKOJ-a i sponzorstvo Vinarije Sočanski, pod umetničkim vođstvom pijanistkinje Kristine Sočanski.

(Pančevac)