Rajšić: PU „Bambi“ Opovo bez liste čekanja

Predškolska ustanova „Bambi“ Opovo, uspešno je započela novu školsku godinu i ovog septembra sa ukupno upisano 265 dece u svim vrtićima na teritoriji opštine Opovo.

„Godinu smo započeli bez liste čekanja, a upisano je ukupno 265 dece od kojih 87 pohađa pripremno predškolski program, a 187 koristi celodnevni boravak. U Sefkerinu smo, pored predškolske grupe, ove godine otvorili dve grupe za celodnevni boravak, za razliku od prošle godine kada je bila samo jedna grupa, ove godine imamo dve grupe, mlađu i stariju sa ukupno oko 70-oro dece. Ovu školsku godinu Predškolska ustanova „Bambi“ započinje sa 34-oro zaposlenih, a mi se iskreno nadamo da će nam Ministarstvo prosvete izaći u susret i odobriti na primanje još radnika, jer su nam neophodni“, istakla je Gordana Rajšić, vršilac dužnosti direktora Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo u intervjuu za TV Pančevo.

„Imamo upisano oko 60 nove dece i ta deca su na programu adaptacije, što znači da ove nedelje dolaze na po samo sat vremena, a u pitanju je uglavnom uzrast mlađe jaslene grupe. “ rekla je direktorka i dodala da ima plača, ali da on brzo nestaje što je najbitnije za početak novog dana.

Predškolska ustanova „Bambi“ Opovo ima centralni objekat u Opovu, a u svim naseljenim mestima opštine Opovo se nalaze izdvojena odeljenja vrtića. VD direktorka je iznela i podatak da u centralnom objektu Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo, postoje grupe u celodnevnom boravku i jedna grupa za pripremno predškolski program. Objekat u Sefkerinu ima tri grupe, dve grupe celodnevnog programa i jedna grupa za pripremno predškolski program. Ove godine deca iz Sakula koristiće prostor vrtića u Barandi, obzirom da je u toku projekat rekonstrukcije objekta Osnovne škole „Zoran Petrović“ u Sakulama u čijem se sklopu nalazi i prostor vrtića Sakule. I ove godine, planirana su dalja uređenja svih objekata Predškolske ustanove „Bambi“ kako bi se deci omogućio kvalitetniji boravak u vrtićima, zbog čega je ustanova i učestvovala na javnim pozivima i konkursima.

(RTV Pančevo/Zorana D. Šteković)