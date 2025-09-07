Kovačica: Dečija svadba danas u 17 časova

Tradicionalna dečja svadba biće održana u nedelju 7. septembra u dvorištu Mesne zajednice u Kovačici.

Dečija svadba je manifestacija za koju u Slovačkoj kažu “Jedinstveno dešavanje Slovaka u inostranstvu”. Reč je o dešavanju na kojem deca čuvaju običaje dečije svadbe koja je u prošlosti bila skoro obavezna dečija igra u više slovačkih mesta u Srbiji.

Dece okupljena oko Memorijalnog centra „dr Janko Buljik“ u Kovačici, koji je i glavni organizator manifestacije, će po 18. put prezentovati niz običaja vezanih za svadbene obrede koji su u prošlosti bili obavezni deo svake tradicionalne slovačke svadbe.

Program će biti održan u nedelju 7. septembra u 17. časova. Manifestacija će biti održana u dvorištu Mesne zajednice u Kovačici. Pored učesnika dečje svadbe nastupiće i gosti Dečji folklorni ansambli „Hruštička“ iz Kovačice.

Tradicionalna slovačka jela će takođe biti u ponudi za posetioce ovogodišnjeg događaja.

(RTV Kovačica)