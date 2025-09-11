Tri decenije stvaralaštva Ane Kotvaš: Svečano otvorena izložba u Padini

U Masarikovom domu u Padini večeras svečano je otvorena izložba umetničkih radova slikarke Ane Kotvaš, povodom značajnog jubileja – 30 godina njenog stvaralaštva.

Događaj je organizovalo Udruženje likovnih umetnika „Smed“ iz Padine. Pored slika, posetioci su mogli da vide i izložbu nekadašnje narodne nošnje koju je pripremila autorka Zuzana Kotvaš, čime će događaj dobiti dodatnu kulturnu vrednost i raznovrsnost.

Slikarka Ana Kotvaš je u svet slikarstva ušla još 1995. godine, kada je naslikala svoju prvu sliku na platnu. Do tada je stvarala na tanjirima, flašama i drvetu.

Tokom tri decenije umetničkog rada održala je više od 40 samostalnih izložbi, a od 2013. godine članica je prestižne Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Njeni prepoznatljivi motivi su suncokreti, bundeve i ćurani, koje, kako sama ističe, smatra vrhuncem prirodne lepote.

(RTV Kovačica)