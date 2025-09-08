Manifestadija Rukopisi: Ješić podržao mlade pesnike

Treći dan 48. festivala “Rukopisi” protekao je u znaku poezije i druženja. Događaju je posetio i Darko Ješić, gradski većnik za kulturu i omladinu, koji je svojim prisustvom podržao mlade pesnike iz zemlje i regiona.

