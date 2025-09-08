Pančevo Kulturna dešavanja

Manifestadija Rukopisi: Ješić podržao mlade pesnike

13:00

08.09.2025

Printscreen

Treći dan 48. festivala “Rukopisi” protekao je u znaku poezije i druženja. Događaju je posetio i Darko Ješić, gradski većnik za kulturu i omladinu, koji je svojim prisustvom podržao mlade pesnike iz zemlje i regiona.

Na trećem danu festivala „Rukopisi 48“ poezija je bila glavna tema, a mladi pesnici su se družili i razmenjivali svoje stihove. Pogledajte šta je Ješić rekao za RTV Pančevo.

