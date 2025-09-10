Opovo: Od 16. septembra Nedelja ruskog dečjeg filma

Organizator festivala je Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“, uz finansijsku podršku Fonda „Ruski mir“, Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji i lokalne samouprave opštine Opovo. Podršku u organizaciji pružili su: Federalna državna budžetska ustanova kulture „Gosfilmofond Rusije“ (Moskva) i Kinostudijo „Sojuzmultfilm“, koji su obezbedili filmove–bajke iz Zlatne kolekcije ruskog filma za prikazivanje u Srbiji.

Inspiracija za festival bila je „Nedelja ruskog dečjeg filma u Srbiji“, koja ima dugu tradiciju: prvi put je održana 2013. godine, a već sedmu godinu zaredom ruske bajke raduju srpske mališane, učvršćujući se kao kulturni brend Rusije u Srbiji.

Program festivala:

U bioskopu Kulturnog centra Opovo biće prikazani najbolji sovjetski filmovi–bajke u žanru igranog filma: „Tamo, na nepoznatim stazama“, „Oganj, voda i … bakarne trube“, „Varvara lepotica, duga pletenica“, „Mrazko“, kao i animacija za najmlađe — legendarni serijal kinostudija „Sojuzmultfilm“ „Nu, pogodi!“.

Međunarodni likovni konkurs „Čarobni svet bajki“ za mlade umetnike iz celog sveta.

Kreativna radionica „Stvaramo sami animirani film“ za školarce — početnike režisere na temu „Upoznavanje sa ruskim tradicijama i narodnim običajima“ (Pančevo) pod rukovodstvom magistra umetničke i filmske pedagogije Nadežde Markalove.

Književni konkurs za školarce — mlade pisce „Napiši svoju bajku“ (Opovo). Koordinator događaja — Anita Milanov, profesor srpskog jezika i književnosti.

Edukativna radionica „Vaspitni uticaj bajke na decu“ (Baranda), moderator — naša sugrađanka iz Barande, književnica Nada Kljajić.

Tradicionalno se priprema i svečana ceremonija otvaranja festivala — koncertni nastup estradno–plesnog studija „Mon Miraž“ (Subotica). Publika će videti muzičku inscenaciju ruske narodne bajke „Vuk i sedam jarića“, koja stvara atmosferu čarolije i mašte.

Takođe, u programu je i „Kolo prijateljstva“: raskošan scenski kaleidoskop inspirisan ruskom muzikom, plesovima i likovima. Pod rukovodstvom koreografa Olge Pugačove na sceni će oživeti motivi velike ruske kulture — od razigranih plesova do veličanstvenih kola, koja simbolizuju jedinstvo i snagu tradicije.

Zvanično otvaranje festivala planirano je za 16. septembar u 13:00 u bioskopu Kulturnog centra Opovo.

