Pazi, snima se! Zavirili smo na set 4. sezone serije „Branilac”

U Pančevu je počelo snimanje 4. sezone RTS-ove serije „Branilac” koja je rađena prema istinitim događajima koji su opisani u knjigama čuvenih advokata iz nekadašnje Jugoslavije. U ovom serijalu na filmski i uzbudljiv način obrađuju se životna, pravna i filozofska pitanja koja su i danas aktuelna.

U 4. sezoni serije „Branilac” na uzbudljiv način sa elementima drame i trilera biće opisani slučajevi advokata Olivera Injca, Josipa Muselimovića i Veljka Guberine koji su ostali zabeleženi u njihovim knjigama. Gledaocima će biti prikazane ljudske priče i događaji koji u jednom trenutku nekome promene čitav život. Tada mogu da se oslone samo na svog advokata koji im je jedino utočište i poslednja nada, jer ih najčešće u teškim trenucima svi napuste.

– To su one ljudske slabosti koje bez obzira na vreme kad su se dešavale ostale su iste samo su se okolnosti promenile, ali i dana danas ljudi pate od istih slabosti i sa istim slabostima se suočavaju i u tom smsilu je i veliki značaj ove serije, jer su i svi događaji istiniti- kaže Jelena Svetličić, kreator serije.

Uloge 4 advokata poverene su Nenadu Jezdiću, Milošu Timotijeviću, Ljubiši Savanoviću i Marku Vasiljeviću, a Jelena Svetličić napominje da će se snimanja koja su veoma zahtevna obavljati na brojnim lokacijama, a u Pančevu će boraviti dva puta.

– Serija Branilac je jako komplikovana i teška za realizaciju, to je jedan veliki poduhvat jer svaka epizoda je posebna priča. Praktično u 45 minuta morate da ispričate čitav jedan život i sudbinu, možda je pretenciozno reći, ali svaka epizoda predstavlja jedan mali film.

Snimanje 4. sezone serije „Branilac” biće završeno za mesec dana u Narodnom muzeju u Pančevu , a prve epizode biće na programu RTS-a početkom sledeće godine.

(Pančevac)