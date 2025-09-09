Obustavljen saobraćaj na jednom koloseku pruge Beograd-Pančevo

Zbog kvara na infrastrukuri, obustavljen je saobraćaj na pruzi Beograd-Pančevo, na jednom koloseku.

Kako saznaje RTS, nije bilo prijave ni Hitnoj pomoći ni vatrogascima.

Vozovi saobraćaju na koloseku u pravcu od Beograda ka Pančevu, dok putnici čekaju na stanici Vukov spomenik, javlja reporter RTS-a.

“Infrastruktura železnica Srbije” saopštila je da je pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu, zbog čega je prekinut saobraćaj na pančevačkoj pruzi.

“Danas u 15.13 sati, prilikom polaska putničkog voza iz stanice Pančevački Most, pantograf železničke garniture oštetio je kontaktnu mrežu. Zbog toga je bez napona kontaktna mreža na delu pruge Pančevački Most – Pančevo Glavna – Pančevo Varoš. Železnički saobraćaj trenutno je u prekidu na ovom delu pančevačke pruge”, piše u saopštenju.

Stručne službe Infrastrukture železnica Srbije su, dodaje, na terenu i rade na što bržem otklanjanju oštećenja na kontaktnoj mreži i stvaranju uslova za ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na ovom delu pančevačke pruge.

“Komisija za isleđenje vanrednih događaja utvrdiće uzrok oštećenja pantografa na putničkom vozu, kao i na kontaktnoj mreži. Infrastruktura železnice Srbije izvinjava se korisnicima usluga i putnicima zbog ovog vanrednog događaja”, navodi se u saopštenju.

Slična situacija dogodila se prošle godine, kada je na kontaktnoj mreži na pruzi Beograd Centar-Rakovica došlo do kvara, zbog čega je kompozicija BG voza stajala u tunelu.

(Pančevac)