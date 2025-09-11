Opovo: 256 mališana boravi u vrtićima

Od Pokrajnske vlade smo dobili sredstva za uređenje hodnika i krečenje, a od Ministarstva pravde dobili smo sredstva zahvaljujući kojim ćemo promeniti pločice i sanitarne čvorove, navodi v.d. direktorka Gordana Rajšić.

U svim objektima Predškolske ustanove „Bambi“ iz Opova boravi 265 mališana, od čega njih 87 je u pripremnom predškolskom programu. Kako bi obezbedili što kvalitetniji boravak dece u vrtićima, PU „Bambi“ iz Opova je učestvovala na različitim konkursima i odobrena su im sredstva Ministarstva pravde iz oportuniteta, kao i iz Pokrajinske vlade,prenosi RTV Pančevo.

– Želim da se pohvalim da smo ove godine uspeli da konkurišemo kod Ministarsva pravde i Pokrajnske vlade. Od Pokrajnske vlade smo dobili sredstva za uređenje hodnika, krečenje. Od Ministarstva pravde dobili smo sredstva iz oportuniteta zahvaljujući kojima ćemo promeniti pločice i sanitarne čvorove u centralnom objektu u Opovu. Mi se trudimo da u našoj ustanovi da obezbedimo deci prijatan boravak, zato mi je drago da smo dobili ova sredstva, rekla je Gordana Rajšić – v.d. direktora PU „Bambi“ Opovo.

U opovačkom vrtiću ističu da će radovi početi uskoro, jer prema uslovima konkursa moraju da budu završeni do kraja ove kalendarske godine.

