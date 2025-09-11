Kulturna dešavanja Južni Banat

Bista dr Janka Bulika u Matici slovačkoj

13:00

11.09.2025

RFoto: Printscreein/RTV OK

U okviru manifestacija Godine Slovaka iz dijaspore, u gradu Martinu u Slovačkoj Republici, biće održano svečano otkrivanje biste doktora Janka Bulika.

Ovaj izuzetno značajan događaj najavljen je za 12. septembra 2025. godine u 14.30 časova ispred II. zgrade Matice slovačke u Aleji narodnih velikana u Parku Svetog Ćirila i Metodija. Otkirvanju biste će prisustvovati i predstavnici lokalne samouprave opštine Kovačica: predsednik Skupštine opštine Kovačica Jaroslav Hrubik, pomoćnica predsednika opštine Kovačica Marijana Meliš, kao i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji Dušanka Petrak i Ana Žolnaj Barca, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici.

Ovaj svečani događaj predstavljaće podsećanje i odavanje priznanja životnom zalaganju dr Janka Bulika za očuvanje nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa Slovaka u Srbiji. Janko Bulik je bio doktor pravnih nauka, poslanik Velikog narodnog zbora Jugoslavije, strastveni borac za prava Slovaka kao i osnivač i prvi predsednik Matice slovačke u Jugoslaviji.

(Pančevac/RTV OK)

