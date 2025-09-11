Pandemonium u Pančevu: Dva dana rokenrola i alternativnog zvuka

U Pančevu će 19. i 20. septembra u dvorani Apolo biti održan Pandemonium Fest, dvodnevni festival posvećen promociji lokalne muzičke scene.

Festival je nastao iz inicijative komune pančevačkih muzičara, sa ciljem da pruži prostor mladim bendovima da predstave svoj rad i doprinesu izgradnji i jačanju alternativne kulture grada.

Publiku očekuje raznovrstan muzički program – od rock i metal zvuka, preko noise rock-a i alternativnog funk-a, do jedinstvenih autorskih izraza na domaćoj sceni.

U petak, 19. septembra nastupiće bendovi Oluk (rock/bossa nova), Apsurd (yu metal), Antikora (metal) i Shangri-La (hard ‘n’ heavy), dok će u subotu, 20. septembra, nastupiti Sample Text (alternative rock/funk), Afazija (schizopunk) i Isabel (noise rock).

Pandemonium festival je nastao kao ideja mladih pančevačkih muzičara koji žele da pokažu bogatstvo i energiju pančevačke scene, omoguće publici da uživa u muzici mladih i talentovanih izvođača i pomognu rastu lokalne scene. Simbolika je takođe našla svoje mesto u ovoj priči, s obzirom da se ove godine obeležava 20 godina rada Pandemonium studija Doma omladine Pančeva.

Ulaz je besplatan.

(Pančevac)