Sanacija škola u Velikoj Gredi i Miletićevu

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije i Ministarstva pravde, Osnovnoj školi „Jovan Sterija Popović“ iz Velike Grede odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Zamena oluka – očuvanje zgrade“. Projekat obuhvata sanaciju matične škole u Velikoj Gredi, kao i izdvojenog odeljenja u Miletićevu.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava iznosi 1.054.799 dinara, a svečanom potpisivanju ugovora prisustvovala je direktorka škole Ankica Glamočlija.

Predsednik Opštine Plandište, Jovan Repac, istakao je da je ovo nastavak višefaznog projekta obnove obrazovnih ustanova na teritoriji opštine:

– Sanacija škole u Miletićevu predstavlja nastavak realizacije velikih projekata kojima želimo u potpunosti da obnovimo objekte obrazovanja i ulepšamo njihov izgled. Sanacija objekata javne namene je naš prioritet. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a svaka nova investicija dodatni je podstrek za rad. Planiramo da nastavimo sanacije i u drugim naseljima, kroz sopstvena sredstva i konkurisanje kod resornih ministarstava, pokrajine i Kancelarije za javna ulaganja – rekao je Repac.

(Pančevac)