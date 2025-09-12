Opovo: Počele prijave za povezivanje domaćinstava na gasnu mrežu

Obaveštavaju se građani opštine Opovo, a na osnovu prispelog obaveštenja, od Javnog preduzeća Srbijagas da su nakon završenih radova na povezivanju dovodnog gasovoda za teritoriju opštine Opovo omogućeni prijemi zahteva domaćinstva koja su zainteresovana za priključak.

Prijave se predaju na adresi: JP „Srbijagas“ RJ „Distribucija“ Pančevo, ul. Miloša Obrenovića br. 8, radnim danima od 9 do 12 časova.

Na sajtu Srbijagasa nalazimo i ove informacije, cena kućnog gasnog priključka: 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Način plaćanja: Mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa;

Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.

JP „Srbijagas“ će kupcu izdati plan otplate troškova priključenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priključenja.

Plan otplate predstavlja sastavni deo ugovora.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje.

Za dodatne informacije, u zavisnosti od mesta stanovanja, možete da se obratite na sledeće brojeve telefona, svakog radnog dana u periodu od 8:00-15:oo časova ili putem mejla: prikljucak@srbijagas.com.

NAPOMENA: Opcija plaćanja na 36 rata se odnosi ISKLjUČIVO na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva za odobrenje za priključenje objekta na distributivnu gasnu mrežu

Podnosilac zahteva za rešenje o odobrenju za priključenje mora dostaviti FOTOKOPIJE sledeće dokumentacije:

– prepis lista nepokretnosti (mogu podnosiocu zahteva sami da skinu sa interneta, e-katastar), ne starije od 6 meseci

– ukoliko u prepisu lista nepokretnsoti ne piše da objekat ima upotrebnu ili građevinsku dozvolu ili rešenje o ozakonjenjenju, neophodno je dostaviti upotrebnu ili građevinsku dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta za koji traži gasni priključak

– kopija plana objekta na parceli ne starija od 6 meseci

– ukoliko objekat ima više suvlasnika mora imati ovlašćenja od svih suvlasnika overeno kod notara

– ukoliko se objekat nalazi na parceli sa više vlasnika potrebno je dostaviti saglasnost svih vlasnika overeno kod notara

– lična karta (kopija) ili ukoliko je lična karta sa čipom, onda očitana lična karta

– ukoliko zahtev podnosi lice koje nije vlasnik objekta a u svojstvu vlasnika, potrebno je da ima ovlašćenje od vlasnika objekta overeno kod notara

– rešenje od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo ukoliko je objekat ili njegova okolina pod zaštitom kulturnih dobara

Zahtevi se primaju u JP „Srbijagas“ RJ „Distribucija“ Pančevo, ul. Miloša Obrenovića br. 8, radnim danima od 9 do 12 časova.

Napomena: Pre podnošenja zahteva za odobrenje za priključenje objekta na distributivnu gasnu mrežu, potrebno je da podnosilac zahteva proveri u JP „Srbijagas“ RJ „Distribucija“ Pančevo, da li je ispred njegovog objekta izgrađena distributivna gasna mreža. To može učiniti telefonskim putem na broj telefona 013/215-53-50 ili 013/215-53-64 ili 013/215-53-52. Podnosilac zahteva mora u tom slučaju pripremiti broj parcele i navesti adresu na kojoj se nalazi objekat za koji se traži gasni priključak.

(Pančevac)