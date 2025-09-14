50. Babinkovi susreti u Padini: Pola veka reči i stvaralaštva

U prvom delu susreta je održana konferencija na kojoj su referate čitali: profesorka doktorka sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Zuzana Čižikova, profesorka doktorka sa Filozofskog fakulteta Unirerziteta u Novom Sadu Marina Šimakova Spavakova, kao i asistetkinja iz pomenute obrazovne ustanove Jana Domonjiova i profesorka slovačkog jezika i spisateljica iz Kovačice Marija Kotvašova Jonašova.

U drugom delu održan je performens uz učešće nebrojenih kulturnih poslenika iz Padine i Vojvodine. U poslednjoj trećini je likovni kritičar Vladimir Valenćik govorio o akademskom slikaru i grafičaru Pavelu Čanjiju, koji je detinjstvo proveo u Padini. Organizator susreta bila je Opštinska biblioteka u Kovačici, ogranak u Padini. Padinsko i kovačičko svetilište znanja i kulture planira izdavanje knjige „50. godina Babinkovih književnih susreta“.

(Pančevac/RTV Kovačica)