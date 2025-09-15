Parakvad VŠ kroz akciju „Sakupi humani čep“ dodelio 79. pomagalo

Članovi Udruženja Parakvad VŠ, danas su, ispred svojih prostorija, uručili 79. pomagalo. Hodalica-rolator uručena je Radmili Adamov, koja se otežano kreće. Radmila se zahvalila Udruženju i svim učesnicima akcije.

Članovi Udruženja se zahvaljuju svima koji učestvuju u akciji „Sakupi humani čep“.

„Za ovo pomagalo prikupljeno je 1.200kg ili u čepovima 540.000 čepova. Pozivamo sve da nastavimo dalje da skupljamo čepove. Čepove za akciju „Sakupi humani čep“ možete da ostavljate gde god vidite naše kombi vozilo po gradu, kod prijatelja naše akcije, u kućicama u centru grada ili u Udruženju, od ponedeljka do petka, u periodu od 08 do 13 časova, u Bulevaru Miloša Obilića 10″, saopštilo je Udruženje Parakvad VŠ.

(Pančevac)