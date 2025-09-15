Kovin: Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima

U okviru Programa „EU za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 3“, koji finansira Evropska unija kroz nacionalni IPA program 2024, Opština Kovin potpisala je Sporazum sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) o realizaciji Paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima zasnovane na kompetencijama.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, u Opštini Kovin održan je uvodni sastanak sa predstavnicima SKGO, čime je zvanično otpočela implementacija aktivnosti na unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Sastanku su prisustvovali načelnik Opštinske uprave Kovin, predsednica Skupštine opštine Kovin, rukovodioci odeljenja, šefovi odseka i drugi zaposleni. Prisutni su upoznati sa ciljevima i aktivnostima programa, a u skladu sa Sporazumom formirana je i radna grupa za nadogradnju funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštinskoj upravi.

Ciljevi Programa:

Razvoj i unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima u skladu sa sistemom kompetencija i Strategijom reforme javne uprave;

Jačanje kapaciteta lokalne samouprave za stručno usavršavanje zaposlenih, na osnovu utvrđenih potreba i principa dobrog upravljanja.

Paket podrške obuhvata:

Analizu početnog stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima;

Izradu operativnog i komunikacionog plana;

Standardizaciju procedura, internih akata i obrazaca u skladu sa važećim zakonskim okvirom;

Podršku u planiranju i realizaciji stručnog usavršavanja;

Organizaciju obuka za zaposlene i podršku u pripremi javnih nabavki za realizaciju programa obuka;

Razmenu primera dobre prakse sa drugim lokalnim samoupravama.

Program se sprovodi do decembra 2028. godine.

Opština Kovin izražava posvećenost realizaciji ovog programa, sa ciljem izgradnje efikasne, transparentne i stručne uprave koja će raditi u službi građana, u skladu sa evropskim vrednostima i standardima dobre uprave.

