Gradska uprava Pančevo: Održana obuka za medijatore

U Gradskoj upravi Pančeva održana je obuka za medijatore u organizaciji Udruženja građana Volonteri Kačarevo, uz podršku Grada Pančeva. Cilj projekta “Do održivih socijalnih usluga zajedno” jeste promocija medijacije kao savremenog i efikasnog načina mirnog rešavanja sukoba u lokalnoj zajednici.

Tokom obuke, polaznici su imali priliku da steknu osnovna znanja i veštine iz oblasti medijacije procesa koji omogućava rešavanje konflikata mirnim putem, uz pomoć neutralne treće strane.

Nela Savić, licencirani medijator Udruženja građana Volonteri Kačarevo, istakla je značaj medijacije u prevenciji eskalacije sukoba, ali i u rasterećenju sudova.

Podršku projektu pružila je i lokalna samouprava. Sanja Patalov, većnica za rad i zapošljavanje Grada Pančeva, istakla je da Grad prepoznaje značaj edukacije u oblasti mirnog rešavanja sukoba, posebno u radnom okruženju.

Obuka za medijatore predstavlja deo šireg projekta usmerenog na jačanje društvene povezanosti i kulture mira u zajednici, a organizatori najavljuju nastavak sličnih aktivnosti i u narednom periodu.

(Pančevac)