Delegacija Kovačice u Martinu: Otkrivena bista Janka Bulika

Delegacija Opštine Kovačica prisustvovala je 12. septembra u Martinu, Slovačka Republika, svečanom otkrivanju biste dr Janka Bulika, znamenitog građanina Kovačice, advokata, borca za prava Slovaka i prvog predsednika Matice slovačke u bivšoj Jugoslaviji.

Bista dr Janka Bulika postavljena je u prestižnoj Aleji velikana Matice slovačke, što predstavlja istorijski trenutak, jer je Bulik prvi čovek rođen van Slovačke koji je na ovaj način odlikovan u toj zemlji.

Predsednik Skupštine opštine Kovačica, Jaroslav Hrubik, u svojoj izjavi naglasio je izuzetnu važnost ovog događaja:

„Za nas je ovo trenutak ponosa. Dr Janko Bulik je prvi građanin druge zemlje koji je dobio svoju bistu u Aleji velikana u Martinu. To je ne samo priznanje njegovom delu, već i potvrda neraskidivih veza između našeg kraja i matice naroda, Slovačke. Ovo je podstrek svima nama da čuvamo identitet, jezik i tradiciju Slovaka u Kovačici i Vojvodini.“

Svečanosti su prisustvovali i najviši zvaničnici Slovačke Republike – predsednik Skupštine Rihard Raši, ministar spoljnih i evropskih poslova Juraj Blanar, poslanik Mihal Bartek, ambasador Srbije u Slovačkoj Aleksandar Nakić, biskup zapadnog distrikta Evangelističke crkve u Slovačkoj Jan Hrobonj i počasni konzul Mojmir Vrljik, kao i članovi porodice Bulik.

Delegaciju iz Kovačice činili su, pored predsednika Skupštine opštine Jaroslava Hrubika, pomoćnica predsednika opštine Marijana Meliš, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji Dušanka Petrak, predsednik Saveta Mesne zajednice Kovačica Adam Jonaš i predsednik Memorijalnog centra „dr Janko Bulik“ Jan Dišpiter.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupila je i devojačka pevačka grupa Dečjeg folklornog ansambla „Hruštička“ iz Kovačice, čime je dodatno istaknut značaj Kovačice kao centra slovačke kulture u Srbiji.

(Pančevac)