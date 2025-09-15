Grad Pančevo: Čestitamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Danas obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – dan koji nas podseća da je naša snaga upravo u zajedništvu, slozi i međusobnom uvažavanju.

Naša zastava nije samo simbol države, već predstavlja simbol slobode, časti i

upornosti našeg naroda. Trobojka nas podseća da smo jedan narod, gde god da živimo i da smo najjači kada smo ujedinjeni.

Današnji dan neka bude poziv na zajedništvo, na očuvanje naše kulture i tradicije i na stvaranje još snažnijeg Pančeva i Srbije za generacije koje dolaze, saopštio je Grad Pančevo.

(Pančevo)