Gradska biblioteka: Večeras omaž pančevačkom pesniku Dušanu N. Pavloviću Duci

12:13

16.09.2025

Gradska biblioteka Pančevo Foto: Katarina Janković

U Gradskoj biblioteci Pančevo danas u 19 časova održaće se omaž za pančevačkog pesnika Dušana Novakova Pavlovića.

Manifestaciju organizuje  književni klub Prota Vasa Živković iz Pančeva.

 

Tajna 

Neka sve ostane 

na dnu reke

Vetar neka umre 

u šumi

Ali nemojte dirnuti

oči njene

Tajna neka ostane

ili vetar u lancima

ili mesec u granju

Tajna neka ostane sužanj

a stražar – Bog. 

