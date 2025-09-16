Gradska biblioteka: Večeras omaž pančevačkom pesniku Dušanu N. Pavloviću Duci

Preminuo Robert Redford (89)
15:11
16.09.2025
U Gradskoj biblioteci Pančevo danas u 19 časova održaće se omaž za pančevačkog pesnika Dušana Novakova Pavlovića.
Manifestaciju organizuje književni klub Prota Vasa Živković iz Pančeva.
Tajna
Neka sve ostane
na dnu reke
Vetar neka umre
u šumi
Ali nemojte dirnuti
oči njene
Tajna neka ostane
ili vetar u lancima
ili mesec u granju
Tajna neka ostane sužanj
a stražar – Bog.
eur
117.17 RSD
aud
66.27 RSD
cad
72.24 RSD
sek
10.73 RSD
chf
125.31 RSD
gbp
135.45 RSD
usd
99.49 RSD
bam
59.91 RSD
Medicinske sestre Aleksandra Gasenberger i Vera Slijepčević iz nove poliklinike „Pančevac” o pripremama za gastroskopiju i kolonoskopiju i poverenju između medicinskog osoblja i pacijenta.
