Izložba u Opovu „Buketom svemir opstaje“: Izvučeni dobitnici za šest akvarela

Autorka nedavno završene izložbe „Buketom svemir opstaje“, Gordana Kapunac, poklonila je šest akvarela posetiocima izložbe.

Svaki posetilac je tokom mesec dana trajanja postavke u Galeriji Jovan Popović imao priliku da učestvuje u nagradnoj igri i osvoji jedan od akvarela.

Izvučeni dobitnici su: Mina Stamenković, Milanka Jovanović, Jelena Plazinić, Kosta Videnović, Ružica Ćirić Bralić i Dragana Savić.

Organizator i autorka izložbe pozivaju dobitnike da se jave u Galeriju Jovan Popović radi preuzimanja poklona.

(Glas Opova)