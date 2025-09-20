Baranda: Vaspitni uticaj bajke na decu

Organizaciji Udruženja „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova, učiteljica Nada Kljajić održala je novu edukativnu radionicu u školi „Olga Petrov“ u Barandi za učenike i njihove roditelje, učitelje i nastavnike, vaspitače, decu iz vrtića i sve zainteresovane.

BARANDA – U organizaciji Udruženja „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova, učiteljica Nada Kljajić održala je novu edukativnu radionicu u školi „Olga Petrov“ u Barandi za učenike i njihove roditelje, učitelje i nastavnike, vaspitače, decu iz vrtića i sve zainteresovane, prenosi Glas Opova.

U okviru održavanja Nedelje ruskog dečjeg filma „Čarobni svet bajki“ događaj je realizovan u formi integrativno-projektnog dvočasa na temu „Vaspitni uticaj bajke na decu“. Ova inspirativna radionica sastojala se od pet celina: upoznavanje sa stvaralaštvom ruske crtane bajke („Mala Vasilisa“), kratko predavanje o vaspitnom značaju bajke na dete, lutkarski igrokaz učenika II/2 iz Barande „Carevo novo odelo“,domaći zadatak: Napiši i nacrtaj čudesno biće iz Magične šume nastalo od reciklažnog materijala, zabavni kviz o bajkama.

Već nekoliko godina Nada Kljajić aktivno se bavi obrazovnom realizacijom ove teme kako bi istakla vrednost bajki u detinjstvu.

Cilj ovog predavanja bio je u otkrivanju nastavnih fragmenata i situacija iz ruskih bajki i bajki uopšte, kao i u povezivanju njihovih pouka sa svakodnevnim životom.

Ovaj javni obrazovno-vaspitni dvočas (radionica) još je jedan u nizu korisnih, podsticajnih i dragocenih časova koji svojim bogatim sadržajem doprinose osnaživanju dečje duše.

Srpski đaci bili su veoma zadovoljni zanimljivim događajem, zahvalili su se organizatorima i podelili želju da se ovakve aktivnosti i ubuduće održavaju.

Radionica je održana uz finansijsku podršku Fonda „Ruski mir“ i Opštine Opovo.

(Glas Opova)