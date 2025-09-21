Uplaćene nagrade za odlične đake iz romske zajednice
Grad Pančevo je uplatio jednokratne nagrade za odlične đake iz romske zajednice za školsku 2024/2025. godinu.
20:06
21.09.2025
Grad Pančevo je uplatio jednokratne nagrade za odlične đake iz romske zajednice za školsku 2024/2025. godinu.
Roditelji mogu već od danas mogu da podignu novčane nagrade na šalterima banke poštanske štedionice.
Ovim gestom rukovodstvo grada je pokazao da prepoznaje trud, rad i zalaganje naših učenika i da ulaže u njihovu budućnost.
Podrška obrazovanju i mladima najbolja je investicija za našu zajednicu, a Pančevo još jednom dokazuje da brine o svim svojim građanima.
