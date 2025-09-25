Sportska dešavanja Južni Banat

Kovin: Fizički aktivan penzioner u petak

16:00

25.09.2025

Foto: Ustanova za sport Kovin

„Ustanova za sport“ Kovin organizuje u petak, 26. septembra,  sportsku manifestaciju „Fizički aktivan penzioner“ , namenjena našim najstarijim sugrađanima.

Manifestacija je besplatna i otvorena za sve penzionere, oba pola, koji vole da vežbaju i kojima prija fizička aktivnost.

Startujemo u 11 časova terapeutskim vežbama umerenog intenziteta koje su prilagođene osobama starijeg doba koje nisu dovoljno fizički aktivne, kako bi održale normalnu funkciju zglobova i mišića. Vežbe se izvode uz nadzor stručnih lica. Pozivamo sve osobe starijeg doba da nam se pridruže.

(Pančevac)

