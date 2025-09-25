Triatlon klub Tamiš: Kakvo takmičarsko leto! Jako ili nikako!

Triatlon klub Tamiš sumirao je utiske, kako kažu, kratka rekapitulacija takmičarskog leta iza nas.

„Trkali smo se od Vlasine do Temišvara, od Banatskog Velikog Sela do Janošika, od Vršca do Ređio Emilijane, od Sombora do Kicbila… Akvatloni, duatloni, sprint i olimpijski triatloni, half i full IM, plivački maratoni, biciklistička prvenstva i atletska takmičenja, sve smo stigli“, navode i dodaju:

„Bilo je medalja onoliko, bilo je uspona ali i padova, osvajane su titule državnih prvaka i slotovi za svetska prvenstva na IM70.3 distanci, neki su se prvi put oprobali u triatlonu a neki završavali svoju tridesetu sezonu. Sve u svemu tu smo i bićemo još dugo tu, pokušavati da budemo bolji svake sezone jer drugačije ne može i nije u redu. Dužni smo to svima koji su deo kluba svih ovih godina a i onima koji su sada tu!



Jako ili nikako!!!

(Pančevac/S.L)