Crkvena opština Pavliš: Nastavljaju se radovi na hramu u Keverišu

Dragi naši parohijani, i svi vi koji to niste, a trudite se da pomognete obnovu hrama u Keverišu, blagodareći Bogu nastavljamo sa radovima na hramu u Keverišu, na redu je popločavanje staze lomljenim kamenom, kao i krečenje hrama. Da nije Vaše pomoći, niti jedna cigla ne bi na Crkvi ostala, zato Vas molimo, da shodno svojim mogućnostima, pomognete obnovu hrama Svetog Oca Nikolaja, svojim novčanim prilozima, koje možete uplatiti na žiro-račun, ili doneti lično sveštenicima. Živi bili, i Bogom dragim Blagosloveni!“, saopštila je Crkvena opština Pavliš.