JABUKA: U vinogradu Nenada Filipovskog ubrano mnogo kvalitetnog grožđa

Berba grožđa je pri samom kraju, a prinosi i kvalitet ove godine su na veoma visokom nivou.

To važi i kada je reč o jednom od najvećih i najnagrađivanijih vinogradara na teritoriji pančevačkih sela, Nenadu Filipovskom iz Jabuke, koji grožđe uzgaja na 120

ari i na toj površini ima nekoliko vinskih vrsta.

– Zajedno s drugim članovima porodice, početkom septembra krenuo sam s berbom bele sorte šardone, nakon što smo izmerili 22 procenata šećera. Bio je dobar odnos šećera i kiseline, što ne treba mnogo da čudi jer je ove godine bolji rod, i po kvalitetu i po količini. S druge strane, trudili smo se da sve, počev od rezidbe do zaštite uradimo na vreme – ističe Nenad.

Prema njegovim rečima, ovu sezonu karakterisao je sušni period, a nije bilo ni izmrzavanja tokom cvetanja, za razliku od prošle godine, pa se, suma sumarum, iako je zrno malo sitnije, ipak sve dobro završilo.

– Nakon toga smo brali belu tamnjaniku, koju, kao i šardone, gajimo na 30 ari. Trenutno je na redu merlo na identičnoj površini, a kod njega je malo veći procenat šećera i iznosi oko 24 odsto. I on je odlično rodio, a zrno je prilično zdravo. Do kraja nedelje čekamo da uberemo i kaberne sovinjon. Pokazalo se da sve vrste na ovoj zemlji crnici solidno uspevaju ako se odradi sve kako treba – napominje proizvođač grožđe i vina.

On dodaje da se i klima promenila, pa će, primera radi, kaberne sovinjon biti obran krajem septembra, dok je ranije to bilo u oktobru.

– Zbog toga što je bilo kasno zrenje, uvek se postavljalo pitanje da li grožđe može da nagura šećer. Sada ranije kreće vegetacija, a i tempreature su više, pa se sve bere ranije i obično bude dovoljno šećera. Inače, zbog toplije godine bilo je i manje tretmana zaštite jer je bilo suvlje, što biljci prija, pa je manje bolesti i štetočina. Tako ove godine gotovo da nije bilo ničega, ni plamenjače, ni sive truleži, ni pepelnice. Tretirali smo sredstvima u dozvoljenoj meri i poštovali karence. Inače, zemlju oko vinograda kosimo, jer se bolje zadržava vlaga, a kada je gola zemlja, veća su isparenja. Sve u svemu, prinosi su bolji za najmanje 50 odsto u odnosu na prošlu godinu – ističe ovaj Jabučanin.

(Pančevac/J. Filipović)

