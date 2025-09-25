109.071 dinara je prosečna zarada bila u Srbiji za jul, medijalna 85.000 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul ove godine iznosila je 150.646 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 109.071 dinar, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 85.000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar‒jul 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,1 odsto nominalno, odnosno 6,4 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11 odsto nominalno, odnosno za 6,3 osto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul ove godine nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 6,2 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5 odsto, odnosno za 6,3 odsto realno.

