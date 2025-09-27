Vršac: Glišić potpisao ugovor od 287 miliona za vodovod

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i predstavnik izvođača radova Ilija Kalaba potpisali su danas ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže na teritoriji grada Vršca, a Glišić je izjavio da ovaj projekat vredi 287 miliona dinara i da će biti gotov za otprilike godinu dana.

Projektom je predviđena rekonstrukcija prelaznog magistralnog cevovoda od postrojenja za prečišćavanje vode do distributivne vodovodne mreže i distributivnih cevovoda, rekao je ministar nakon potpisivanja ugovora.

„Direktna korist ovog projekta je gotovo 3.000 korisnika, a ukupna dužina cevi je 18,5 km“, naveo je Glišić.

Kako je istakao, u mnogim drugim delovima zemlje, ministarstvo je počelo da rešava probleme vodosnabdevanja.

„Ja očekujem da vrlo brzo krenemo da radimo i u Vršcu. Svakako tokom oktobra doći ću u Vršac da zajedno i sa gradonačelnicom i sa njenim saradnicima obiđemo, razgovaramo sa meštanima, baš kao što smo to radili u Malom Zvorniku ili nekim drugim mestima gde smo već završili vodovode. Da vidimo šta još možemo da učinimo za njih i šta je još ono što može da bude predmet našeg delovanja kako bi njihov život bio što bolji i što udobniji“, naveo je on.

Kako je naglasio, Vlada Srbije treba da bude u što češćem kontaktu sa građanima.

„Zbog toga smo i birani, zbog toga i treba da budemo u što češćem kontaktu sa građanima. Trudimo se da im rešavamo sve probleme“, zaključio je on.

(Pančevac)